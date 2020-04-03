PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Индия будет поставлять в Украину три наименования препаратов от Covid-19

Индия будет поставлять в Украину три наименования препаратов, которые используются для лечения пациентов с Covid-19.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.

— Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов, — заявил он.

Читайте: Украина хочет легализировать гидроксихлорохин и ищет источники поставок — Радуцкий

Наименования препаратов Радуцкий не назвал.

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила методы лечения и профилактики коронавируса, которые практикуют в ЕС или США.

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка