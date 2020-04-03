Индия будет поставлять в Украину три наименования препаратов от Covid-19

Индия будет поставлять в Украину три наименования препаратов, которые используются для лечения пациентов с Covid-19.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.

— Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов, — заявил он.

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Наименования препаратов Радуцкий не назвал.

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила методы лечения и профилактики коронавируса, которые практикуют в ЕС или США.