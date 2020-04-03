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Факты / Украина / Общество

Кабмин ввел правила для больных Covid-19 и самоизоляцию старше 60

Кабмин запретил больным коронавирусом посещать аптеки, продуктовые магазины и выгуливать домашних животных. Также ввели обязательную самоизоляцию лиц старше 60 лет.

Обязательной самоизоляции подлежат те, кто ранее контактировал с больными коронавирусом и больные Covid-19, которые не требуют госпитализации.

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Человек, которому назначили самоизоляцию, обязан сообщать медработникам такие данные:

  • место самоизоляции;
  • информацию о средствах связи (номер телефона);
  • краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях.

коронавірус

За несоблюдение режима самоизоляции, дачу ложных сведений о месте самоизоляции и средствах связи лицо будут привлекать к административной ответственности. В случае если из-за нарушения режима изоляции будут тяжелые последствия, также смерть третьих лиц, будут привлекать к уголовной ответственности.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

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