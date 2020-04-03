Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер.

После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений.

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Решение КМУ в ближайшее время будет официально опубликовано.

Ранее правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля 2020 года и объявило чрезвычайную ситуацию.