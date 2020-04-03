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Факты / Украина

Коронавирус в Киевской области: что известно о больных

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 3 апреля 2020 года официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом.

Среди больных четверо детей.

Статистика распространения заболевания:

  • Обуховский район — 27 случаев:
  • Киево-Святошинский район — 14 случаев;
  • Борисполь — 6 случаев.
  • Белая Церковь — 3 случая;
  • Бровары — 3 случая;
  • Буча — 3 случая;
  • Васильковский район — 2 случая;
  • Вышгород — 2 случая;
  • Ирпень — 2 случая;
  • Бориспольский район — 1 случай;
  • Ворзель — 1 случай;
  • Гостомель — 1 случай;
  • Белоцерковский район — 1 случай;
  • Броварской район — 1 случай;
  • Ставищенский район — 1 случай;
  • Макаровский район — 1 случай;
  • Мироновский район 1 случай.

Из них на стационарном лечении находятся 24 человека, а на самоизоляции — 46. Трое пациентов выздоровели, 4 умерли.

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Статистика по возрасту больных:

  • 0- 10 лет — 5,7%;
  • 11 — 20 лет — 2,8%;
  • 21 — 30 лет — 7,1%;
  • 31-40 лет — 22,8%;
  • 41 — 50 лет — 31,4%;
  • 51 — 60 лет — 24,2%;
  • 61-70 лет — 1,4%;
  • 70 лет — 4,3%.

Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами.

Напомним, по состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировали 942 больных коронавирусом, из которых 23 летальных случая.

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