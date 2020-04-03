По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 3 апреля 2020 года официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом.
Среди больных четверо детей.
Статистика распространения заболевания:
- Обуховский район — 27 случаев:
- Киево-Святошинский район — 14 случаев;
- Борисполь — 6 случаев.
- Белая Церковь — 3 случая;
- Бровары — 3 случая;
- Буча — 3 случая;
- Васильковский район — 2 случая;
- Вышгород — 2 случая;
- Ирпень — 2 случая;
- Бориспольский район — 1 случай;
- Ворзель — 1 случай;
- Гостомель — 1 случай;
- Белоцерковский район — 1 случай;
- Броварской район — 1 случай;
- Ставищенский район — 1 случай;
- Макаровский район — 1 случай;
- Мироновский район 1 случай.
Из них на стационарном лечении находятся 24 человека, а на самоизоляции — 46. Трое пациентов выздоровели, 4 умерли.
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Статистика по возрасту больных:
- 0- 10 лет — 5,7%;
- 11 — 20 лет — 2,8%;
- 21 — 30 лет — 7,1%;
- 31-40 лет — 22,8%;
- 41 — 50 лет — 31,4%;
- 51 — 60 лет — 24,2%;
- 61-70 лет — 1,4%;
- 70 лет — 4,3%.
Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах.
Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами.
Напомним, по состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировали 942 больных коронавирусом, из которых 23 летальных случая.