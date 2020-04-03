По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 3 апреля 2020 года официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом.

Среди больных четверо детей.

Статистика распространения заболевания:

Обуховский район — 27 случаев:

Киево-Святошинский район — 14 случаев;

Борисполь — 6 случаев.

Белая Церковь — 3 случая;

Бровары — 3 случая;

Буча — 3 случая;

Васильковский район — 2 случая;

Вышгород — 2 случая;

Ирпень — 2 случая;

Бориспольский район — 1 случай;

Ворзель — 1 случай;

Гостомель — 1 случай;

Белоцерковский район — 1 случай;

Броварской район — 1 случай;

Ставищенский район — 1 случай;

Макаровский район — 1 случай;

Мироновский район 1 случай.

Из них на стационарном лечении находятся 24 человека, а на самоизоляции — 46. Трое пациентов выздоровели, 4 умерли.

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Статистика по возрасту больных:

0- 10 лет — 5,7%;

11 — 20 лет — 2,8%;

21 — 30 лет — 7,1%;

31-40 лет — 22,8%;

41 — 50 лет — 31,4%;

51 — 60 лет — 24,2%;

61-70 лет — 1,4%;

70 лет — 4,3%.

Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами.

Напомним, по состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировали 942 больных коронавирусом, из которых 23 летальных случая.