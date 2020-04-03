Коронавирус в Киеве: мобильные бригады начали делать тесты на дому

В Киеве заработали мобильные бригады, которые будут тестировать людей на коронавирус.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Также он сообщил, что профильным ведомствам поручили организовать мобильные медицинские бригады по проведению заборов образцов биологических материалов от пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус.

По словам Поворозника, такие бригады уже есть во всех районах.

— Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы, — сказал Поворозник.

Кроме того, в Киеве принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, в том числе при диагностировании.

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С руководителями учреждений провели ряд учредительных онлайн-совещаний и конференций.

Для медперсонала организовали обучение и подготовлены подробные видео-инструкции по забору видеоматериала от больных с подозрением на коронавирус.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.