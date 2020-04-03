PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На время карантина в Украине запретили посещать приюты и интернаты

3 апреля Кабмин принял решение о запрете посещения паллиативных учреждений и учреждений соцзащиты, где проживают дети, пожилые люди и лица с инвалидностью до завершения карантина в Украине.

Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.

Документ  запрещает посещение паллиативных учреждений, детских приютов, интернатов для детей с инвалиндистю, психиатрических клиник и тому подобное.

Читайте: Защита глаз и самодельные маски: новые правила для работников торговли

До конца карантина нельзя посещать учреждения, оказывающие социальные услуги людям в сложных жизненных обстоятельствах, кроме экстренных случаев.

Также запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев, лиц без гражданства и беженцев.

Как сообщалось, 3 апреля Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений на время карантина в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка