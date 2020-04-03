На время карантина в Украине запретили посещать приюты и интернаты

3 апреля Кабмин принял решение о запрете посещения паллиативных учреждений и учреждений соцзащиты, где проживают дети, пожилые люди и лица с инвалидностью до завершения карантина в Украине.

Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.

Документ запрещает посещение паллиативных учреждений, детских приютов, интернатов для детей с инвалиндистю, психиатрических клиник и тому подобное.

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До конца карантина нельзя посещать учреждения, оказывающие социальные услуги людям в сложных жизненных обстоятельствах, кроме экстренных случаев.

Также запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев, лиц без гражданства и беженцев.

Как сообщалось, 3 апреля Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений на время карантина в Украине.