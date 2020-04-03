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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На Кабмин подали в суд из-за карантина

Владелец развлекательного заведения из Одесской области подал в суд на Кабинет Министров Украины из-за введения карантина.

Иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

Истец просит признать противоправным постановления Кабмина об ограничении работы заведений питания и развлекательных центров до 24 апреля.

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— Истец считает, что принятием постановления, Кабинет Министров Украины нарушил конституционное право лиц на осуществление предпринимательской деятельности, — сообщают в Окружном админсуде Киева.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как писали Факты ICTV, в Сумах мужчину, который зашел в продуктовый магазин без маски, оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.

Источник: Судебная власть Украины

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