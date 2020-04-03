На границе с Польшей очередь из более 400 грузовиков

На автомобильных пограничных пунктах пропуска с Польшей на въезд и выезд из Украины ожидают 445 грузовиков.

Как в цифрах выглядят очереди из грузовиков на польских автомобильных пунктах пропуска на въезд и выезд:

Ягодин: на въезд в Украину — 150, на выезд — 0;

на въезд в Украину — 150, на выезд — 0; Рава-Русская: на въезд в Украину — 30 на выезд — 0;

на въезд в Украину — 30 на выезд — 0; Краковец: на въезд в Украину — 150, на выезд — 115.

Читайте: Сколько раз украинцы пересекли границу на въезд в марте

2 апреля на границе с Польшей в очередях находилось 225 грузовых автомобилей, то есть увеличение — почти на половину.

К слову, в Украину на празднование Пасхи могут вернуться еще до 200 тыс. украинцев. Такие прогнозы озвучил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Он также отметил, что с 16 марта в Украину вернулось около 160 тыс. граждан.