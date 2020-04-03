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Факты / Украина

Приближается пик коронавируса в Украине, карантин будет усилен — Минздрав

Министерство здравоохранения будет предлагать введение более жестких карантинных мероприятий в связи с пиком заболеваемости Covid-19, который будет зафиксирован в ближайшее время.

— Будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы по плану и без нагрузок пройти пиковый рост больных из-за коронавируса, — заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 апреля.

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По его словам, усиление карантина поможет уменьшить количество критических и летальных случаев.

Как известно, по состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 23 летальных.

В то же время в Украине летальность от коронавируса составляет 2,4%.

Фото: Dreamstime

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