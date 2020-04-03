Нардеп Горбенко выздоровел после коронавируса

Нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко сообщил в соцсети, что выздоровел – тест на Covid-19 отрицательный, 6 апреля выпишут из Александровской больницы.
– Тест ПЦР показал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым, – написал политик.
Горбенко также посоветовал при первых симптомах начинать лечение – “тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях”.
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Напомним, 23 марта тест Горбенко подтвердил коронавирусную инфекцию. А заболел нардеп еще 19 марта. Рентген обнаружил левостороннее воспаление легких.
Чтобы поставить точный диагноз, нардепу пришлось сделать три теста.