Национальный банк Украины на 3 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,59 грн, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро Нацбанк установил на уровне 30,1. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс валют в Украине от НБУ на 03.04:

1 доллар США — 27,59 грн;

1 евро — 30,1 грн;

1 польский злотый — 6,58;

10 российских рублей — 3,51 грн.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.