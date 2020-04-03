Ограничение выхода на улицу людям за 60: как действовать, если задержала полиция

В полиции обещают сначала вести профилактические беседы с нарушителям карантина, а уже злостных будут штрафовать на 17 тыс. грн.

Кабинет министров из 6 апреля ограничил передвижение для украинцев старше 60 лет. Они должны самоизолироваться, и без необходимости вообще не выходить на улицу.

Правительство предусмотрело, что человек в самоизоляции должен внести о себе информацию в мобильному приложению Единого государственного веб-портала электронных услуг. Министерство цифровой информации должно его показать 6 апреля.

— А что делать сейчас? Требование вступила уже в силу. Рекомендую таким лицам заявлять полиции, о том, что о них некому заботиться, — говорит в коментарии Факты ICTV адвокат Эдуард Голодницкий из Ассоциации юристов Украины.

Согласно постановлению, исключения составят лишь для лиц, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры. Впрочем о существовании такого перечня критической инфраструктуры официально ничего не известно.

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— Конституция и законы запрещают дискриминацию по возрастному признаку. Также законы не содержат запретов на передвижение людей по возрастному признаку, — добавляет Эдуард Голодницкий.

— Любые меры, ограничивающие конституционные права, в том числе свободу передвижения, не могут вводиться без введения чрезвычайного положения. Поэтому они являются незаконными, — говорит член Ассоциации юристов Украины Артем Крикун-Труш в комментарии Фактам ICTV.

Если дорогой в магазин вас остановил полицейский патруль, Андрей Крикун-Труш советует такой алгоритм действий:

спокойно и без эмоций объяснить, что у вас нет никого кто мог бы вам помочь;

если, несмотря на объяснения, полиция хочет составлять протокол, то вы можете написать те же объяснения в протоколе;

если вы сомневаетесь в том, что именно писать в протоколе, то вы имеете право вообще ничего не писать и даже не подписывать протокол.

не бояться отстаивать себя и свои права.

Юристы считают, что если полиция начнет таки массово штрафовать, суды будут отклонять протоколы.

На сайте Факты ICTV ранее вышел полный перечень документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.