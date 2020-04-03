PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Особый режим: в областях установят КПП на въезде/выезде

В рамках усиления карантинных мер на въездах/выездах на/с территории всех областей установят контрольно-пропускные пункты, на которых будут дежурить военнослужащие и сотрудники подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Согласно постановлению Кабмина №255 от 2 апреля 2020 года, это поручено областным госадминистрациям и КМДА.

На въездах/выездах с 6 апреля будет установлен особый режим и организован температурный скрининг.

В случае ухудшения эпидемической ситуации ОГА поручено ограничивать перемещение между областями.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка