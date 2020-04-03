Особый режим: в областях установят КПП на въезде/выезде

В рамках усиления карантинных мер на въездах/выездах на/с территории всех областей установят контрольно-пропускные пункты, на которых будут дежурить военнослужащие и сотрудники подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Согласно постановлению Кабмина №255 от 2 апреля 2020 года, это поручено областным госадминистрациям и КМДА.

На въездах/выездах с 6 апреля будет установлен особый режим и организован температурный скрининг.

В случае ухудшения эпидемической ситуации ОГА поручено ограничивать перемещение между областями.