Препарат Плаквенил, который в Минздраве разрекламировали как единственный препарат для лечения коронавируса, пока не доказал свою эффективность в борьбе с Covid-19.

По словам экс-заместителя главного санитарного врача Киева Юлия Жигалова, Плаквенил – противомалярийный препарат, главным действующее веществом которого является гидроксихлорохин. Он является имуносупресором.

— Препарат, по сути, подавляет воспалительные процессы в организме за счет снижения иммунной реакции. Он используется для лечения системных заболеваний – ревматизм, СКВ, то есть там, где надо подавить иммунитет, чтобы не развивался воспалительный процесс, — говорит Юлий Жигалов.

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Препарат зарекомендовал себя в борьбе с малярией, но о том, что он эффективен при коронавирусе, пока говорить рано.

— Это неподтвержденная информация. Может, пробовали, появились какие-то результаты, но пока подтверждений и общих рекомендаций нет, — добавляет специалист.

К тому же Плаквенил является сильным средством и имеет ряд побочных эффектов.

— Это мощный препарат. У него есть побочные реакции: он может негативно действовать на кожу, нервную систему, могут быть проблемы со зрением, ЖКТ, печенью, — добавляет эксперт.

Юлий Жигалов не рекомендует самостоятельно покупать этот препарат и заниматься самолечением. Это не принесет никакой пользы, а также лишит возможности людей, которым он правда необходим, приобрести нужное лекарство.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения получило три тысячи упаковок препарата Плаквенил для лечения больных коронавирусом.