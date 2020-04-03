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Факты / Украина

Работники Укрпочты получат 15% надбавки к зарплате и спецстраховку

Укрпочта в условиях карантина вводит надбавки за работу и специальное страхование работников.

В частности, они предусматривают введение:

  • системы специального страхования работников. Каждый, в случае заболевания коронавирусом в тяжелой форме, получит дополнительно 25 тыс. грн.
  • 15% надбавки для работы в условиях карантина для всех работников отделений, а также сотрудников служб курьерской доставки.
  • временного порядка приостановления оказания услуг в случае, если есть подозрение на заражение клиента, чтобы минимизировать контакты и риски.

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Также работников обещают обеспечить необходимыми средствами защиты: масками, очками, перчатками, халатами, антисептиками.

Кроме того, по словам главы Укрпочты Игоря Смелянского, предприятие не только не планирует сокращения, но и хочет заполнить 3 тыс. вакансий.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта и Rozetka запускают бесплатную доставку в отделения.

Источник: Игорь Смелянский

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