Частные лаборатории планируется привлекать к борьбе с коронавирусом — Ляшко

Частные лаборатории планируется привлекать к борьбе с коронавирусом.

Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение частных лабораторий к борьбе с коронавирусом.

— Да, мы планируем привлекать частные лаборатории, и мы привлекаем частные лаборатории. Есть различные механизмы привлечения лабораторий — это как их медицинское оборудование для использования ПЦР-диагностики коронавирусной болезни, так и их работники, мобильные бригады, — сказал главный санитарный врач страны.

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По словам Ляшко, это сделано для того, чтобы увеличить доступность тестирования среди населения нашей страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правоохранители должны жестко контролировать частные клиники, чтобы те не скрывали результаты тестов.