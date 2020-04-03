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Факты / Украина / Общество

Селфи с друзьями и путешествия: как полиция наказала нарушителя самоизоляции

В Министерстве внутренних дел показали, как наказывают нарушителей самоизоляции.

Видео с киевлянкой опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя на Facebook.

— 29 марта с Бангкока из отдыха прилетела гражданка Украины Ладимира Басова. Пограничники взяли с нее личное обязательство. Согласно ему, она должна была 14 дней находиться в самоизоляции, — говорит Геращенко

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Женщина указала квартиру родственников в Николаеве, как место самоизоляции.

— Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву и встречаться с друзьями. Факт нарушения режима самоизоляции задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео. Это возмутило многих пользователей. Они стали делать ей замечания, — говорит замминистра.

Сотрудники полиции Киева нашли место проживания женщины и вручили ей протокол и штраф в 17 тыс. грн.

Если женщина заразила друзей коронавирусом, ей грозит уголовная ответственность.

Напомним, украинцев пока не будут штрафовать за отсутствие медицинской маски на улице или приготовления шашлыков в парке или другом разрешенном месте.

Источник: Антон Геращенко

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