Стало известно имя чиновника, сливавшего секретные документы Минобороны

Государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак передавал секретные данные об обороне Украины на Донбассе.

Об этом сообщил бывший советник руководителя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

— Служба безопасности Украины разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который прислал неизвестно кому секретные документы относительно мероприятий Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе, – написал он.

По его словам, своими действиями Галущак нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

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По факту начато досудебное расследование по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

— Это длительная и кропотливая работа контрразведки. Задержание чиновника такого уровня и по такой статье для Украины впервые, — резюмировал Форостяк.

Напомним, 2 апреля СБУ разоблачила противоправную деятельность чиновника. Он скопировал и переслал по электронной почте документ, который касается комплекса мероприятий Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.