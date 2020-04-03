Целовали в лоб: в Украине на похороны медсестры с коронавирусом пришла сотня людей

В одном из районов Херсонской области главный врач местной клиники заболела коронавирусом после того, как побывала на похоронах у медсестры, работавшей в ее клинике.

Позже выяснилось, что медсестра умерла не от пневмонии, а от Covid-19.

— Умершая медсестра была уважаемым человеком и на похороны пришло более ста человек, пришло много коллег, люди целовали покойную в лоб, — рассказал советник главы Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

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По его словам, главврач больницы после посещения похорон продолжала вести тесные контакты с депутатами и чиновниками района, “дружески обнималась”.

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