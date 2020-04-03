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Факты / Украина

В Крыму коронавирусом заболели 23 человека

В аннексированном Крыму зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. В частности, за последние сутки обнаружили два новых случая.

Один из больных — крымчанин, который прибыл из Москвы, второй — житель Москвы, который приехал к родственникам в Крым.

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По информации Роспотребнадзора 16 случаев коронавируса привезенные, два — местные, из одного семейного очага. Кроме того, ранее сообщалось о пяти больных в Севастополе.

Напомним, 27 марта из-за коронавируса “власть” оккупированного Крыма приняла решение о временном закрытии баров, ресторанов, кафе и других заведений.

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