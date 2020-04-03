В Киеве три человека умерли от коронавируса

Уже 189 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19. За прошедшие сутки в Киеве заболели еще 28 человек, двое из них умерли.

— Количество киевлян, заболевших Covid-19, за минувшие сутки увеличилась на 28 человек. И двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них уже три случая — летальных, — сказал мэр.

Среди киевлян, которым подтвердили диагноз за прошедшие сутки: 17 мужчин — в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин — от 17 до 69 лет.

— Две женщины — 56 и 69 лет — к сожалению, умерли, — отметил мэр.

В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие — на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

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Напомним, по состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая коронавирусной инфекции.