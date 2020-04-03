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Факты / Украина

В Киеве определили больницы для приема второй волны больных Covid-19 (СПИСОК)

В Киеве определили госпитальные базы для приема второй волны больных с подозрением на Covid-19.

В перечень вошли:

  • Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирование других корпусов)
  • Киевская городская клиническая больница №3;
  • Киевская городская клиническая больница №4 (перепрофилирование отделений)
  • Киевская городская клиническая больница №5;
  • Киевская городская клиническая больница №6;
  • Киевская городская клиническая больница №8;
  • Киевская городская клиническая больница №10;
  • Киевская городская клиническая больница №17.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы первой волны.

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Он также напомнил, что в первую волну вошли семь больниц (три — для взрослых, две — для детей, две — для беременных):

  • Александровская клиническая больница Киева;
  • Киевская городская клиническая больница №4;
  • Киевская городская клиническая больница №9;
  • Киевская городская детская клиническая больница №1;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Киевский городской родильный дом №3;
  • Киевский городской родильный дом №5.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал доплатить по 5-10 тыс. грн медикам, которые лечат больных коронавирусом.

Доплату врачи должны получить в апреле.

Источник: КГГА

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