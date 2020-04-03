В Киеве определили госпитальные базы для приема второй волны больных с подозрением на Covid-19.

В перечень вошли:

Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирование других корпусов)

Киевская городская клиническая больница №3;

Киевская городская клиническая больница №4 (перепрофилирование отделений)

Киевская городская клиническая больница №5;

Киевская городская клиническая больница №6;

Киевская городская клиническая больница №8;

Киевская городская клиническая больница №10;

Киевская городская клиническая больница №17.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы первой волны.

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Он также напомнил, что в первую волну вошли семь больниц (три — для взрослых, две — для детей, две — для беременных):

Александровская клиническая больница Киева;

Киевская городская клиническая больница №4;

Киевская городская клиническая больница №9;

Киевская городская детская клиническая больница №1;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской родильный дом №3;

Киевский городской родильный дом №5.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал доплатить по 5-10 тыс. грн медикам, которые лечат больных коронавирусом.

Доплату врачи должны получить в апреле.