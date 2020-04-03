В Киеве определили госпитальные базы для приема второй волны больных с подозрением на Covid-19.
В перечень вошли:
- Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирование других корпусов)
- Киевская городская клиническая больница №3;
- Киевская городская клиническая больница №4 (перепрофилирование отделений)
- Киевская городская клиническая больница №5;
- Киевская городская клиническая больница №6;
- Киевская городская клиническая больница №8;
- Киевская городская клиническая больница №10;
- Киевская городская клиническая больница №17.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы первой волны.
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Он также напомнил, что в первую волну вошли семь больниц (три — для взрослых, две — для детей, две — для беременных):
- Александровская клиническая больница Киева;
- Киевская городская клиническая больница №4;
- Киевская городская клиническая больница №9;
- Киевская городская детская клиническая больница №1;
- Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
- Киевский городской родильный дом №3;
- Киевский городской родильный дом №5.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал доплатить по 5-10 тыс. грн медикам, которые лечат больных коронавирусом.
Доплату врачи должны получить в апреле.