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Факты / Украина / Общество

В Киеве зафиксировано 189 случаев Covid-19

По состоянию на 12.00 3 апреля в Киеве зафиксировано 189 больных коронавирусом.

За сутки подтверждено 28 новых случаев заражения. Среди киевлян, которые заболели 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, и 11 женщин от 17 до 69 лет.

Три человека умерли. Двое за последние сутки — это женщины в возрасте 56 и 69 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Напомним, по состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая коронавирусной инфекции.

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