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Факты / Украина / Общество

В “ЛНР” скрывают факты заболевания на Covid-19

В оккупированных пророссийскими группировками Луганске и Кадиевке зафиксировано 13 больных коронавирусом.

Такие данные есть в Службы безопасности Украины.

— Оперативники установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганской области, — говорится в сообщении.

Оккупационные администрации утверждают что на территории “ЛНР” больных коронавирусом нет.

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В то же время, местные жители свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозом острое респираторное заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области зафиксировали первый случай коронавируса. Об этом заявила так называемый министр здравоохранения “ДНР” Ольга Долгошапко.

Источник: СБУ

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