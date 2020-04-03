3 апреля в двух львовских медиков подтвердились результаты ПЛР-тестов на Covid-19.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Сейчас инфицированные врачи находятся в изоляции, проводится поиск и опрос лиц, с которыми они могли контактировать.
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Один из медиков — 47-летний врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. После появления симптомов мужчина лечился дома и находился на самоизоляции. Когда самочувствие ухудшилось, он обратился к семейному врачу. Сейчас ему диагностирована пневмония.
Второй медик — 54-летний врач из 5-ой городской поликлиники. Стало известно, что он контактировал с женщиной, у которой тоже было выявлено коронавирус.
Обоих пациентов были госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Всего во Львовской области зарегистрировано 13 случаев коронавируса.
Напомним, в Минздраве заявили о приближении пика коронавируса в Украине и предупредили — карантин будет усилен.
Источник: Львівська міська рада