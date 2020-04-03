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Факты / Украина

В мире 1 млн инфицирований коронавирусом, 53 тыс. человек умерли

В мире по состоянию на 3 апреля зафиксировано 1 014 673 случая инфицирования коронавирусом (1 апреля их было 856 996).

Такие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

От осложнений во время Covid-19 умерло 52 973 человек, 210 335 – вылечились.

За сутки в материковом Китае, откуда началась пандемия, выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них были “импортированы” .

  • В США зафиксировали 244 678 случаев заражения;
  • В Италии — 115 242;
  • В Испании — 112 065;
  • В Германии — 84 794;
  • В Китае — 82 413;
  • Во Франции — 59 929;
  • В Иране — 50 468.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Коронавирус в Украине

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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