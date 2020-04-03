В мире по состоянию на 3 апреля зафиксировано 1 014 673 случая инфицирования коронавирусом (1 апреля их было 856 996).

Такие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

От осложнений во время Covid-19 умерло 52 973 человек, 210 335 – вылечились.

За сутки в материковом Китае, откуда началась пандемия, выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них были “импортированы” .

В США зафиксировали 244 678 случаев заражения;

В Италии — 115 242;

В Испании — 112 065;

В Германии — 84 794;

В Китае — 82 413;

Во Франции — 59 929;

В Иране — 50 468.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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