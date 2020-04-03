Украина получила 3 тыс. упаковок препарата для лечения больных Covid-19 — Степанов

Министерство здравоохранения получило 3 тыс. упаковок препарата Плаквенил для лечения больных коронавирусом.

Об этом в эфире Право на власть сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Компания Sanofi передала препарат только сегодня. У нас уже готово соответствующее распределение. 2 250 упаковок разъедутся по всем областям, а 750 — останутся в Киеве для быстрого реагирования. Завтра будет подписан приказ, — отметил он.

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Максим Степанов объяснил, что Плаквенил — это единственный препарат, содержащий вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса.

Он также добавил, что существуют договоренности с другими компаниями на поставку аналогичных средств.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по делам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Индия будет поставлять в Украину три наименования препаратов от Covid-19.