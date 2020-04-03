УПЦ и фонд Новинского передали 100 тыс. ПЦР-тестов во все области Украины

Иерархи Украинской православной церкви во всех областях Украины передали медикам тесты (DialPlexQ 2019-nCoV), которые фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы закупил в Южной Корее. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Тесты распределены во все областные специализированные лаборатории. В частности, 12,5 тыс. тестов переданы в Киевский городской лабораторный центр и вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава.

Еще 5,5 тыс. тестов переданы в Днепропетровскую клиническую больницу им. Мечникова и Главный военный клинический госпиталь – медучреждение, где проходят лечение бойцы из зоны Операции объединенных сил. Также УПЦ передала средства индивидуальной защиты для медиков в больницы Николаевской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Ранее больницы областей получили от фонда Вадима Новинского тысячи биозащитных костюмов и респираторов высшей степени защиты. Одной из первых тест-системы получила Херсонская область. Сюда поставлены 40 систем на 4 тыс. тестов, 1 060 защитных очков и 550 усиленных медицинских масок.

— Хочу в очередной раз поблагодарить тех, кто помогает. Тех, кто объединяется независимо от вероисповедания или политических предпочтений. Хочу поблагодарить Украинскую православную церковь, фонд Вадима Новинского, а также тех, кто в рамках работы антикризисного штаба оказывает помощь. Особенно хочу поблагодарить медиков, которые находятся на передовой этой борьбы, — заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

Митрополит Полтавский и Миргородский Филип передал 2,9 тыс. тестов и средства биозащиты для клиник Полтавской области.

— Эта совместная акция УПЦ и фонда Вадима Новинского происходит с благословения предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Это очень важная акция, потому что все украинское общество переживает “нашествие” в связи с этой болезнью, и мы надеемся, что это будет небольшая, но все же помощь для нашей Полтавщины, — отметил он.

Читайте: Фонд Новинского закупил в Корее 100 тыс. ПЦР тест-систем для Минздрава

Ранее предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий и основатель фонда Вадим Новинский передали врачам Александровской клинической больницы (г. Киев) аппарат искусственной вентиляции легких последнего поколения, рассчитанный на одновременную работу с двумя пациентами, а также 100 защитных костюмов многоразового использования и 100 очков.

До этого Блаженнейший и Вадим Новинский передали аппарат ИВЛ и такое же количество защитных костюмов и очков в Детскую областную больницу Черновцов. Борт со 100 тыс. ПЦР тест-системами прибыл в Украину в понедельник. Груз был доставлен по линии МИД при содействии Офиса президента.

Тест-системы DialPlexQ позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени. Системы имеют сертификат европейского соответствия и позволяют диагностировать заболевание с точностью 99%. Фонд выделил на их закупку свыше $1,5 млн.

Напомним, фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи ветеранам Второй мировой войны, участникам боевых действий, ветеранам труда и людям с инвалидностью во время общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.