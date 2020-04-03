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Факты / Украина

В Украине более тысячи человек заболели коронавирусом

В Украине зафиксировали 10 72 случая заболевания коронавирусом. В частности,  27 людей умерли, 22 — вылечились.

За сутки зафиксировали 175 новых случаев.

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— По данным ЦОС, по состоянию на 22.00 3 апреля в Украине 1 072 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи Covid-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев. В общем 22 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме, — отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что делать медицинским учреждениям и врачам при подозрении у пациентов вируса 2019-nCoV.  Министерство здравоохранения Украины подготовило соответствующие рекомендации.

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