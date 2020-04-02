В Украине усилили карантинные меры по борьбе с коронавирусом

Для предотвращения распространения коронавируса Кабмин усилил карантинные мероприятия.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространение коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует, — сказал Степанов.

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Также он отметил, что ограничительные меры во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещение спортивных площадок, скверов и запрета массовых мероприятий.

По словам Степанова, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

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