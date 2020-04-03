Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев.
Работы организованы областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей. В лагере могут быть размещены около 130 человек.
В течение двух дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены две палатки для пребывания медицинского персонала.
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В Украине установили первый палаточный городок для обсервации / 6 фотографий
Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.
Опыт Днепропетровщины в реализации этого пилотного проекта может быть использован по всей стране.
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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что чартерные рейсы не пустят в Украину без 100% обсервации.
Напомним, в Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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