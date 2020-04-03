В Украине установили первый палаточный городок для обсервации

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев.

Работы организованы областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей. В лагере могут быть размещены около 130 человек.

В течение двух дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены две палатки для пребывания медицинского персонала.