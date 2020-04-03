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Факты / Украина / Общество

В Украине установили первый палаточный городок для обсервации

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев.

Работы организованы областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей. В лагере могут быть размещены около 130 человек.

В течение двух дней спасатели обустроили лагерь из 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены две палатки для пребывания медицинского персонала.

В Украине установили первый палаточный городок для обсервации / 6 фотографий

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

Опыт Днепропетровщины в реализации этого пилотного проекта может быть использован по всей стране.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что чартерные рейсы не пустят в Украину без 100% обсервации.

Напомним, в Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.

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