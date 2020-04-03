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Факты / Украина

В Украине обнаружили 942 больных коронавирусом

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • м. Киев — 180 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Львовская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 20 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 30 случаев;
  • Тернопольская область — 114 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Черновицкая область — 171 случай;
  • Черкасская область — 55 случаев;
  • Черниговская область — 5 случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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