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Факты / Украина

В Украине запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам вместе

Правительство Украины запретило жителям передвигаться по улицам более, чем по два человека.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей, — сказал он.

Читайте: Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина — Шмыгаль

Напомним, 25 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию по всей Украине. Также было принято решение продлить карантин до 24 апреля.

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