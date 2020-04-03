В Умани от коронавируса умер паломник-хасид из США

Первая смерть от коронавируса в Умани — 2 апреля умер паломник-хасид (гражданин США), который прибыл еще 11 марта из Лондона с женой и шестью детьми.

В тот же день у умершего взяли образцы, и 3 апреля лабораторный центр Минздрава подтвердил Covid-19.

— Ему несколько дней подряд предлагали переместиться в больницу, однако семья категорически отказывалась. Вчера с нарядом полиции его все же забрали в больницу, состояние было тяжелое. Он болел сахарным диабетом, и в 22.00 умер, к сожалению, — рассказал председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

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Его родственников также проверят. Всего установлено 50 контактных лиц — все на самоизоляции.

Поэтому в Умани усилят карантинные мероприятия, особенно это касается районов скопления паломников.

Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.