Подавать можно лично или направлять по почте по адресу: г. Киев, ул. Глазунова, 1, 01601. Пакет документов для подачи заявки на регистрацию торговой марки должен содержать:

Изображение торговой марки размером 8х8 см в электронном и печатном виде в 5 экземплярах для черно-белой торговой марки и в 10 — для цветной.

Полный перечень товаров и/или услуг.

Полное наименование заявителя на украинском языке (название фирмы, ее юридический адрес или Ф.И.О. и место жительства физического лица).

Если регистрация проводится с помощью патентного поверенного или патентной компании, то должна быть приложена доверенность патентному поверенному на представление интересов заявителя в соответствующих учреждениях.

Образец заявления:

Зразок заяви для отримання торгової марки by Віта Гірко on Scribd

Пример оформления перечня товаров и услуг и пример оформления приложения к заявлению — изображение знака

Приклади оформлення документів by Віта Гірко on Scribd