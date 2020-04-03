Шаг 1. Выбираем классы товаров или услуг вашей деятельности
Выбрать нужно в Международном классификаторе товаров и услуг (МКТУ). Вы должны определить, какой класс или классы товаров или услуг наиболее полно отражают суть хозяйственной деятельности, которую обозначает ваша будущая торговая марка.
Шаг 2. Подаем заявку в ГП Укрпатент
Подавать можно лично или направлять по почте по адресу: г. Киев, ул. Глазунова, 1, 01601. Пакет документов для подачи заявки на регистрацию торговой марки должен содержать:
- Изображение торговой марки размером 8х8 см в электронном и печатном виде в 5 экземплярах для черно-белой торговой марки и в 10 — для цветной.
- Полный перечень товаров и/или услуг.
- Полное наименование заявителя на украинском языке (название фирмы, ее юридический адрес или Ф.И.О. и место жительства физического лица).
Если регистрация проводится с помощью патентного поверенного или патентной компании, то должна быть приложена доверенность патентному поверенному на представление интересов заявителя в соответствующих учреждениях.
Образец заявления:
Зразок заяви для отримання торгової марки by Віта Гірко on Scribd
Пример оформления перечня товаров и услуг и пример оформления приложения к заявлению — изображение знака
Приклади оформлення документів by Віта Гірко on Scribd
Шаг 3. Платим государственную пошлину за подачу заявки
В течение двух месяцев с момента подачи заявки нужно уплатить государственную пошлину. Стоимость регистрации торговой марки в зависимости от типа обозначения можно посмотреть в приложении.
Перечень реквизитов для уплаты сбора можно найти по ссылке.
Шаг 4. Ждем результатов формальной и квалификационной экспертиз
После проведения формальной экспертизы, в ходе которой заявка проверяется на соответствие формальным требованиям закона и устанавливается дата ее представления, проводится квалификационная экспертиза, во время которой проверяется соответствие заявленного обозначения условиям предоставления правовой охраны.
Шаг 5. Платим сбор за публикацию сведений о регистрации торговой марки
В случае положительного решения экспертизы заявитель получает уведомление об этом и в течение трех месяцев должен оплатить государственную пошлину за публикацию сведений о регистрации торговой марки и государственную пошлину за выдачу Свидетельства на знак для товаров и услуг.
Стоимость можно посмотреть по ссылке.
Шаг 6. Получаем свидетельство о регистрации торговой марки
Чтобы получить свидетельство о регистрации торговой марки, нужно отправить в ГП Укрпатент оригиналы платежных поручений об уплате вышеуказанных платежей.
Свидетельство действует в течение 10 лет с даты подачи заявки. В среднем, срок регистрации торговой марки составляет 16-20 месяцев.