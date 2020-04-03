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Как зарегистрировать торговую марку в Украине — пошаговая инструкция
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Как зарегистрировать торговую марку в Украине — пошаговая инструкция
Как зарегистрировать торговую марку в Украине — пошаговая инструкция

Регистрация торговой марки нужна, чтобы защитить уникальность и запретить конкурентам ее незаконное использование.

Как зарегистрировать торговую марку в Украине, какие документы нужны и куда обращаться — читайте на Фактах ICTV.

Шаг 1. Выбираем классы товаров или услуг вашей деятельности

Выбрать нужно в Международном классификаторе товаров и услуг (МКТУ). Вы должны определить, какой класс или классы товаров или услуг наиболее полно отражают суть хозяйственной деятельности, которую обозначает ваша будущая торговая марка.

Шаг 2. Подаем заявку в ГП Укрпатент

Подавать можно лично или направлять по почте по адресу: г. Киев, ул. Глазунова, 1, 01601. Пакет документов для подачи заявки на регистрацию торговой марки должен содержать:

  • Изображение торговой марки размером 8х8 см в электронном и печатном виде в 5 экземплярах для черно-белой торговой марки и в 10 — для цветной.
  • Полный перечень товаров и/или услуг.
  • Полное наименование заявителя на украинском языке (название фирмы, ее юридический адрес или Ф.И.О. и место жительства физического лица).

Если регистрация проводится с помощью патентного поверенного или патентной компании, то должна быть приложена доверенность патентному поверенному на представление интересов заявителя в соответствующих учреждениях.

Образец заявления: 

Зразок заяви для отримання торгової марки by Віта Гірко on Scribd

Пример оформления перечня товаров и услуг и пример оформления приложения к заявлению — изображение знака

Приклади оформлення документів by Віта Гірко on Scribd

Шаг 3. Платим государственную пошлину за подачу заявки

В течение двух месяцев с момента подачи заявки нужно уплатить государственную пошлину. Стоимость регистрации торговой марки в зависимости от типа обозначения можно посмотреть в приложении.

Перечень реквизитов для уплаты сбора можно найти по ссылке.

Шаг 4. Ждем результатов формальной и квалификационной экспертиз

После проведения формальной экспертизы, в ходе которой заявка проверяется на соответствие формальным требованиям закона и устанавливается дата ее представления, проводится квалификационная экспертиза, во время которой проверяется соответствие заявленного обозначения условиям предоставления правовой охраны.

Шаг 5. Платим сбор за публикацию сведений о регистрации торговой марки

В случае положительного решения экспертизы заявитель получает уведомление об этом и в течение трех месяцев должен оплатить государственную пошлину за публикацию сведений о регистрации торговой марки и государственную пошлину за выдачу Свидетельства на знак для товаров и услуг.

Стоимость можно посмотреть по ссылке.

Шаг 6. Получаем свидетельство о регистрации торговой марки

Чтобы получить свидетельство о регистрации торговой марки, нужно отправить в ГП Укрпатент оригиналы платежных поручений об уплате вышеуказанных платежей.

Свидетельство действует в течение 10 лет с даты подачи заявки. В среднем, срок регистрации торговой марки составляет 16-20 месяцев.

Фото: Dreamstime

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