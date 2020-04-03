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Факты / Украина / Общество

Защита глаз и самодельные маски: новые правила для работников торговли

Кабинет министров обязал всех работников торговли и сферы услуг ввести обязательную защиту лица и глаз.

Также официально разрешили использовать самодельные защитные маски.

Эти изменения были внесены в четверг, 2 апреля в постановление №211 О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом.

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Новые правила касаются работников торговли продуктами, лекарствами, средствами гигиены, деталями к технике, средствами связи и коммуникации, ветеринарными припараты, кормами, семенами, агрохимикатами и тому подобное.

Также изменения коснутся медучреждений, АЗК, деятельности по техобслуживанию, оплате коммунальных услуг, ремонту техники, продаже и аренде недвижимости и тому подобное.

Напомним, 3 апреля Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина в Украине.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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