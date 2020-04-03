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Факты / Украина / Общество

Зеленский отправляет врачей и спирт в Италию для борьбы с коронавирусом

Украинские врачи отправляются в Италию на помощь тамошним коллегам для борьбы с коронавирусом.

Президент Владимир Зеленский поручил отправить туда бригаду врачей и груз с медицинским спиртом.

Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, вторая — Министерством внутренних дел.

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— Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованные дома, — заявил Зеленский.

Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание.

Также, на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта.

Напомним, 1 апреля в Киев прибыл груз из Китая с большими партиями респираторов и костюмов защиты.

Также доставили 300 тыс. экспресс-тестов и 40 тыс. пар защитных очков.

Источник: Офис президента

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