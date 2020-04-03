PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Образцы для тестов на Covid-19 будут отбирать 547 мобильных бригад — Ляшко

В Украине образцы биологического материала для теста на Covid-19 будут отбирать на месте 547 мобильных бригад по решению семейного врача или специалистов экстренной медицинской помощи.

— Сегодня создано 547 мобильных бригад, которые, по решению семейного врача или решению бригад экстренной медицинской помощи выезжают на места, отбирают образцы биологического материала, чтобы доставить их в вирусологическую лабораторию на исследование и установление диагноза, — сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть.

Он отметил, что больным или людям, которые подозревают, что заразились коронавирусом, не нужно ехать в больницу.

Читайте: Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19 (ДОКУМЕНТ)

Виктор Ляшко также добавил, что в течение двух дней в Украину прибудут 12 амплификаторов, с помощью которых будет проводиться ПЦР-диагностика образцов.

Это позволит увеличить количество тестирований в каждой лаборатории.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские производители тестов на Сovid-19 готовы на следующей неделе наладить их серийное производство.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка