Образцы для тестов на Covid-19 будут отбирать 547 мобильных бригад — Ляшко

В Украине образцы биологического материала для теста на Covid-19 будут отбирать на месте 547 мобильных бригад по решению семейного врача или специалистов экстренной медицинской помощи.

— Сегодня создано 547 мобильных бригад, которые, по решению семейного врача или решению бригад экстренной медицинской помощи выезжают на места, отбирают образцы биологического материала, чтобы доставить их в вирусологическую лабораторию на исследование и установление диагноза, — сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть.

Он отметил, что больным или людям, которые подозревают, что заразились коронавирусом, не нужно ехать в больницу.

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Виктор Ляшко также добавил, что в течение двух дней в Украину прибудут 12 амплификаторов, с помощью которых будет проводиться ПЦР-диагностика образцов.

Это позволит увеличить количество тестирований в каждой лаборатории.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские производители тестов на Сovid-19 готовы на следующей неделе наладить их серийное производство.