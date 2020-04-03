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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рост инфляции, безработица и снижение зарплат: Кабмин изменил прогноз на 2020

Кабинет министров Украины повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, зарплата в Украине с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с показателем 2019 года.

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Уровень безработицы составит 9,4%, а среднемесячная заработная плата работников (брутто) — 10,7 тыс. грн.

К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал инфляцию на уровне 8,7% в 2020 году.

Фото: Dreamstime

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