Алгоритм госпитализации с коронавирусом: куда будут направлять больных

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить госпитализация больных коронавирусом.

— Согласно нашему алгоритму, место госпитализации должно определяться перечнем учреждений здравоохранения первой волны.

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Это позволит не распространять коронавирусную болезнь и не использовать все больницы одновременно для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

— Вместе с этим мы видим, что каждый случай отличается. В отдельных районах болеет большое количество людей, поэтому их госпитализируют в ближайший госпиталь и оказывают медицинскую помощь.

Напомним, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной инфекции.