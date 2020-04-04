Коронавирус в Монастыриском районе Тернопольской области стремительно распространяется.

Неделю назад глава ОГА Владимир Труш заявил, что больницы области обеспечены всем необходимым, чтобы оказывать помощь пациентам с Covid-19.

Однако врачи и общественные активисты настаивают на другом.

По их мнению, именно отсутствие необходимых средств защиты у медицинского персонала, в частности на начальных этапах, стало причиной такого большого количества больных коронавирусом.

В Монастыриском районе Тернопольской области более 30 медиков заразились Covid-19.

— По состоянию на 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом — 95 человек. В их числе медперсонала — 37 (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров), — сообщил глава Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь.

Также коронавирусом заболел мэр города Монастыриска Андрей Старуха.

Всего в Тернопольской области зафиксировали 135 случаев коронавируса.

Почему возгорание произошло именно в городе Монастыриска?

Монастыриска — город на Западной Украине, где много трудовых мигрантов.

По словам мэра города, это является ключевым фактором распространения болезни.

Второй фактор — не все понимают важность соблюдения протоколов безопасности.

— Пока не наступила беда, пока не начали показывать Италию и пока знакомые не начали массово болеть, люди об этом не беспокоились.

Больше всего проблема заключается в том, что нельзя насильно заставить человека находиться на самоизоляции.

Полиция не может наказать человека, если у него нет предупреждения от врача в том, что человек инфицирован.

Почему так много больных медиков?

По мнению мэра города Монастыриска, такое большое количество больных коронавирусом медиков объясняется неправильным протоколом с самого начала.

Когда врачи диагностировали один вид гриппа, в то время считалось, что другого вида гриппа не может быть (то есть на другие заболевания, в частности на коронавирус, не диагностировали). Врачи действовали методом исключения.

Соответственно, в начале не было достаточного количества средств индивидуальной защиты врачей.

Что с медицинским обеспечением врачей?

По словам местных медиков, в начале распространения инфекции они помогали больным чуть ли не голыми руками.

Инфекционное отделение Монастыриской больницы закрыто еще с 2016 года, поэтому условий для работы с такими больными не было.

Но теперь, по решению областных властей, районная больница преобразована в инфекционный госпиталь со всем, как уверяют в областном руководстве, необходимым для приема больных Covid-19.

Однако проблему с необходимой защитой не решили.

Например, на больницу выделили 50 защитных халатов, и этого достаточно. Но уже через неделю они закончатся.

Скорая поехала на вызов, вернулась, и ее водитель говорит: пусть мне кто-то продезинфицирует машину. А санстанции в районе нет.

Соответственно люди на следующий вызов не едут, потому что говорят, что автомобиль заражен, и себя подвергать опасности не будут.