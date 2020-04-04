Коронавирус в Монастыриском районе Тернопольской области стремительно распространяется.
Неделю назад глава ОГА Владимир Труш заявил, что больницы области обеспечены всем необходимым, чтобы оказывать помощь пациентам с Covid-19.
Однако врачи и общественные активисты настаивают на другом.
По их мнению, именно отсутствие необходимых средств защиты у медицинского персонала, в частности на начальных этапах, стало причиной такого большого количества больных коронавирусом.
В Монастыриском районе Тернопольской области более 30 медиков заразились Covid-19.
— По состоянию на 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом — 95 человек. В их числе медперсонала — 37 (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров), — сообщил глава Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь.
Также коронавирусом заболел мэр города Монастыриска Андрей Старуха.
Всего в Тернопольской области зафиксировали 135 случаев коронавируса.
Почему возгорание произошло именно в городе Монастыриска?
Монастыриска — город на Западной Украине, где много трудовых мигрантов.
По словам мэра города, это является ключевым фактором распространения болезни.
Второй фактор — не все понимают важность соблюдения протоколов безопасности.
— Пока не наступила беда, пока не начали показывать Италию и пока знакомые не начали массово болеть, люди об этом не беспокоились.
Больше всего проблема заключается в том, что нельзя насильно заставить человека находиться на самоизоляции.
Полиция не может наказать человека, если у него нет предупреждения от врача в том, что человек инфицирован.
Почему так много больных медиков?
По мнению мэра города Монастыриска, такое большое количество больных коронавирусом медиков объясняется неправильным протоколом с самого начала.
Когда врачи диагностировали один вид гриппа, в то время считалось, что другого вида гриппа не может быть (то есть на другие заболевания, в частности на коронавирус, не диагностировали). Врачи действовали методом исключения.
Соответственно, в начале не было достаточного количества средств индивидуальной защиты врачей.
Что с медицинским обеспечением врачей?
По словам местных медиков, в начале распространения инфекции они помогали больным чуть ли не голыми руками.
Инфекционное отделение Монастыриской больницы закрыто еще с 2016 года, поэтому условий для работы с такими больными не было.
Но теперь, по решению областных властей, районная больница преобразована в инфекционный госпиталь со всем, как уверяют в областном руководстве, необходимым для приема больных Covid-19.
Однако проблему с необходимой защитой не решили.
Например, на больницу выделили 50 защитных халатов, и этого достаточно. Но уже через неделю они закончатся.
Скорая поехала на вызов, вернулась, и ее водитель говорит: пусть мне кто-то продезинфицирует машину. А санстанции в районе нет.
Соответственно люди на следующий вызов не едут, потому что говорят, что автомобиль заражен, и себя подвергать опасности не будут.
Напомним, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной инфекции.