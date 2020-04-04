Постановление Кабмина №255, которое позволяет медицинскую практику, прописано не достаточно детально, что позволит ряде частных больниц зарабатывать деньги во время карантина.

Это постановление является дополнением к закону Украины о препятствовании распространения инфекции на территории Украины. Оно должно разъяснить его, но только создало правовую коллизию, считает адвокат Сергей Костыра.

— Законодатель, вероятно, имел в виду разрешение на медицинскую практику тех заведений, в которых осуществляют борьбу с коронавирусом. Или, как в Китае, разрешение на практику учреждений на базе военных полигонов, в которых людям оказывают помощь, — говорит адвокат Сергей Костыра.

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Но этого уточнения нет, что развязывает руки всем заведениям, осуществляющим медицинскую практику в Украине.

— Этим моментом могут воспользоваться те люди, которые хотят зарабатывать деньги — стоматологии, гинекологии, проктологии. Если бы добавили одно предложение, что медицинские учреждения должны работать в рамках обязательств закона, тогда все было бы понятно, — добавляет эксперт.

Кроме того, запретить работу частных больниц даже не смогут распоряжение органов местной власти, потому что они имеют более низкую юридическую силу.

— Медицинскую практику во время карантина не запретили. У нас действует иерархия нормативно-правовых актов, — говорит адвокат Дмитрий Марцонь.

Но, по его мнению, еще надо смотреть, как их будут выполнять.

— Пока сложно сказать, как все будет происходить. Возможно, полиция будет руководствоваться именно местными распоряжениями. И тогда эти заведения не будут работать, — добавляет специалист.

Напомним, Кабмин усилил карантин — какие запреты добавились.