Продуктовые магазины и супермаркеты не смогут злоупотреблять постановлением Кабмина №255 и наживаться, обеспечивая своих посетителей защитными масками.

Учреждениям запрещается продавать защитные средства на входе.

— Продавать маски запрещено законом. Есть закон об Антимонопольном комитете, где четко указано, что любой продавец не может злоупотреблять своими правами и ограничивать законные права потребителя.

Если правительство приняло решение, что посещение магазина должно быть в маске, это проблема этого магазина, — говорит адвокат Сергей Костыра.