Продуктовые магазины и супермаркеты не смогут злоупотреблять постановлением Кабмина №255 и наживаться, обеспечивая своих посетителей защитными масками.
Учреждениям запрещается продавать защитные средства на входе.
— Продавать маски запрещено законом. Есть закон об Антимонопольном комитете, где четко указано, что любой продавец не может злоупотреблять своими правами и ограничивать законные права потребителя.
Если правительство приняло решение, что посещение магазина должно быть в маске, это проблема этого магазина, — говорит адвокат Сергей Костыра.
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Кроме того, нарушением является и предложение покупателям некачественных заменителей.
— В одном из киевских супермаркетов уже наделали масок из туалетной бумаги и предлагают их на входе покупателям. Это неправильно. Маска должна быть защитной. Если определенные заведения не могут обеспечивать эти права, пусть закрываются, — дополняет эксперт.
По мнению адвоката Дмитрия Марцоня, магазины и супермаркеты будут решать эту проблему в пользу покупателей, потому что не захотят потерять клиентов.
— Если владельцы магазина хотят, чтобы покупатели шли к ним, они обеспечат их масками. Иначе они будут нести убытки, — считает специалист.
Напомним, Кабмин усилил карантин — какие запреты добавились.