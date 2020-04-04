Доктор Евгений Комаровский рассказал, какими симптомами отличается коронавирус от коклюша.

Обе болезни действительно имеют подобные симптомы, например, сухой кашель.

— Прежде всего кашель от коклюша имеет приступообразный характер и между этими приступами пациент чувствует себя нормально.

По словам Комаровского, во время коронавируса симптоматика совсем другое.

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Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, почему в Украине нет тотальной смертности от коронавируса Covid-19.

Источник: Евгений Комаровский