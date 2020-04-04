По состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 66 случаев;
- Волынская область — 17 случаев;
- Днепропетровская область — 14 случаев;
- Донецкая область — 8 случаев;
- Житомирская область — 9 случаев;
- Закарпатская область — 24 случая;
- Запорожская область — 28 случаев;
- Ивано-Франковская область — 94 случая;
- Кировоградская область — 19 случаев;
- м. Киев — 195 случаев;
- Киевская область — 77 случаев;
- Львовская область — 14 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 26 случаев;
- Полтавская область — 8 случаев;
- Ровенская область — 31 случай;
- Сумская область — 37 случаев;
- Тернопольская область — 135 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 8 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 206 случаев;
- Черкасская область — 61 случай;
- Черниговская область — 5 случаев.
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