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Факты / Украина

Летальность от коронавируса в Украине составляет 2,6% — Ляшко

В Украине летальность от коронавируса составляет 2,6%

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

— Для сравнения, в Германии один из лучших показателей летальности — 1,4%.

По словам Ляшко, средний показатель в мире — 5,4%.

Самый высокий уровень смертности зафиксирован в Италии и Испании — около 11-12%.

Напомним, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной инфекции.

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