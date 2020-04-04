Летальность от коронавируса в Украине составляет 2,6% — Ляшко

В Украине летальность от коронавируса составляет 2,6%
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.
— Для сравнения, в Германии один из лучших показателей летальности — 1,4%.
По словам Ляшко, средний показатель в мире — 5,4%.
Самый высокий уровень смертности зафиксирован в Италии и Испании — около 11-12%.
Напомним, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной инфекции.
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