МВФ не требовал от Украины именно такого рынка земли, как приняли — Гройсман

Международный валютный фонд никогда не требовал от Украины именно такого рынка земли, который утвердила Верховная Рада.

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

— Я убежден, что МВФ не требовал такой модели рынка. МВФ говорит: мы как банк, мы даем деньги, когда вам они нужны. Но покажите, что все активы государства качественно и публично работают. МВФ не ставит вопрос продать землю крупным латифундиям. Они говорят: сделайте, чтобы этот актив работал на экономику государства, — сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что главной проблемой закона стало то, что из документа не исчезла норма, которая позволяет концентрировать 10 тыс. га в одних руках и предоставляет юридическим компаниям право покупать землю.

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Норма отсрочена до 2024 года.

— В таком виде закон не должен был быть принят. На мой взгляд, логика должна быть такой. Землю могут купить только люди. Далее должен быть создан фонд, куда придет фермер, получит кредит на 25 лет под процент инфляции, купит землю и будет работать на ней, создавать продукт и рабочие места. В этом есть логика. Не может быть цель просто продать землю. Цель реформы — запустить оборот земель, чтобы появился фермерский класс.

Владимир Гройсман отметил, что продажа земли крупным компаниям означает упадок села и окончательное превращение Украины в сырьевой придаток.

По мнению экс-премьера, сейчас в земельной реформе главное — не допустить повторения истории с продажи индейцами острова Манхэттен (Нью-Йорк) голландским предпринимателям.

— Манхэттен приобрели за $30. И я не хочу, чтобы с украинцами поступили так, как с индейцами. Именно поэтому до 2024 года норму о 10 тыс. га для юрлиц надо убрать, — отметил Владимир Гройсман.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. В общем в законопроект было подано 4018 поправок.