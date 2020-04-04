Panama – место, где выгодно заказывать детские товары онлайн

С началом карантина доставка товаров на дом стала не роскошью, а необходимостью. Особенно это касается семей c новорожденными малышами. Чтобы не подвергать ребенка опасности, предлагаем обратить внимание на детский интернет-магазин Panama.

Почему мы доверяем этому магазину

Интернет-магазин Panama создан в Украине и уже несколько лет помогает родителям найти полезные вещи, одежду и обустроить детскую комнату. Об этом говорят отзывы клиентов на сайте. Ассортимент товаров помог удовлетворить потребности семей с разным достатком, предлагая продукцию брендов от масс-маркета до премиум-класса.

Кроме большого выбора и хорошего сервиса, сайт имеет дополнительные преимущества для своих покупателей:

Постоянные акции на различные виды товаров. Сейчас можно приобрести со скидкой памперс ДАДА

Ежедневная поддержка менеджера. Если у вас есть сомнения или вопросы о том или ином товаре, вы можете обратиться на горячую линию.

Квалифицированные консультанты расскажут об особенностях каждого продукта. Такая возможность есть у каждого с 7.55 до 20.05.

Быстрая доставка. Если вы живете в Киеве, то получить заказ можно день в день, а в других городах – на следующий день или через день. Во всех областных центрах есть возможность заказать курьера, который доставит посылку к двери.

Удобная навигация. Фильтры на сайте помогут сузить поиски нужного товара и быстро найти нужную вещь.

Читайте: В Киеве заработал сервис єМалятко: какие услуги доступны

Преимущества для постоянных клиентов

Если вы уже знакомы с этим интернет-магазином, пришло время поближе узнать о дополнительных возможностях. Например, вы можете вступить в Baby club и сделать шопинг более удобным. Регистрация бесплатная, но необходимо ввести ваши контактные данные и некоторую информацию о малыше. Это нужно для того, чтобы система отфильтровывала товары, которые подходят именно вам. Такая забота о потребителе поможет сохранить много свободного времени.

Находясь в Клубе младенцев, вы будете получать регулярный дайджест новинок и полезные советы о заботе и воспитании детей. Также у вас появится возможность сформировать список покупок и следить, когда на них будут скидки. А если вдруг понадобится проверить детали предварительных заказов, благодаря истории покупок вы также это сделаете.

Напомним, ранее мы подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет быстро зарегистрировать ребенка в детский сад с помощью интернета.