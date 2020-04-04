В Киеве зафиксировали 214 больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Сейчас в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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Количество киевлян увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек:

15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет

10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 15 — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной инфекции.