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Факты / Украина / Общество

В Минздраве назвали даты пика заболеваемости Covid-19 в Украине

Пик коронавируса в Украине прогнозируется на середину этого месяца.

В Минздраве считают, что он придется на 14-15 апреля 2020 года. В профильном министерстве призывают украинцев не поддаваться чувству ложной безопасности и ограничить свою мобильность.

— Иначе это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов, — сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Он отметил, что нужно обязательно соблюдать карантинные меры и носить маски.

Напомним, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной инфекции.

Источник: Минздрав

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